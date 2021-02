Fußball: Kein bespielbarer Platz in Horn, Dornbirn - Spiele abgesagt

Aufgrund der Wetterverhältnisse sind zwei für Samstag angesetzte Spiele der 2. Fußball-Bundesliga abgesagt worden. Wie die Liga am Freitag informierte, sind die Begegnungen Horn - Klagenfurt und Dornbirn - Kapfenberg betroffen.

"In den heute stattgefundenen Vorkommissionierungen zeigte sich, dass die Spielfelder aufgrund der aktuellen Witterung nicht bespielbar sind. In Anbetracht der Wetterlage ist eine Besserung für die morgen angesetzten Spiele nicht abzusehen (...)", hieß es in einer Aussendung. Über Nachtragstermine werde ehestmöglich informiert.