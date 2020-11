Fußball: Keine weiteren Coronafälle im Team von Südkorea

Testspiel gegen Katar fand statt

Nach dem Corona-Ausbruch bei der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft befindet sich das Team in einem Hotel in Wien in Isolation. Die Mannschaft darf das Teamhotel nur noch zu den Trainingseinheiten verlassen. Ein Testspiel gegen Katar in Maria Enzersdorf am (heutigen) Dienstagnachmittag (14.00 Uhr) sollte aber plangemäß stattfinden.

Die Südkoreaner hatten am Samstag in Wiener Neustadt gegen Mexiko getestet. Vor dem Anpfiff war bekannt geworden, dass sieben Spieler der Asiaten positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Gespielt wurde nach längerer Diskussion trotzdem. Weitere Coronafälle kamen laut Angaben der Veranstalter in den Folgetagen nicht mehr dazu. Die betroffenen Akteure befinden sich nun im Hotel in Quarantäne oder reisten wie beispielsweise Freiburg-Profi Kwon Changhoon bereits wieder zurück zu ihren Clubs.