Fußball: Kiel verteidigte Spitze in zweiter deutscher Liga

Holstein Kiel geht als Tabellenführer in die kurze Winterpause der 2. Fußball-Bundesliga in Deutschland. Die Norddeutschen gewannen am Sonntag mit 2:0 beim abstiegsgefährdeten SV Sandhausen und verteidigten durch ihren fünften Sieg in Folge die Spitzenposition. Fortuna Düsseldorf feierte mit Kevin Danso einen 3:0-Erfolg beim FC St. Pauli und holte den vierten Sieg in Serie. Die Rheinländer liegen punktgleich mit dem Dritten Bochum auf Rang fünf.

Der 1. FC Nürnberg schaffte mit dem 1:0-Erfolg gegen Erzgebirge Aue den Sprung auf Rang sieben. Nikola Dovedan wurde bei den Franken in der zweiten Hälfte eingewechselt, gleichermaßen sein Landsmann Philipp Zulechner bei Aue. Nürnberg gelang damit der Sprung auf Rang sieben.