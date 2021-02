Fußball: Klagenfurt erlitt in 2.-Liga-Duell mit Rapid II Rückschlag

Rapid will in Klagenfurt auf Cup-Kurs bleiben Gemäß dem Motto "Wiedersehen macht Freude" will Rapid das zweite Gastspiel in Kärnten binnen fünf Tagen erneut positiv absolvieren. Im Viertelfinale des ÖFB-Cups am Mittwochabend gelten die Grün-Weißen als Favorit. In den übrigen zwei Spielen treffen Wiener Neustadt und der LASK aufeinander, Ried empfängt im Duell zwischen Bundesliga und Erste Liga die Lustenauer Austria.