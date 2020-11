Der kroatische Inter-Mailand-Legionär Marcelo Brozovic ist am Vorabend der Nations-League-Partie in Schweden positiv auf das Coronavirus getestet worden - wie zuvor schon Verteidiger Domagoj Vida. Letzterer war am Mittwoch über den positiven Test informiert worden, nachdem er in Istanbul die erste Hälfte eines Freundschaftsspiels gegen die Türkei bestritten hatte.