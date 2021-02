Mit 1:0-Sieg in Darmstadt

Der Karlsruher SC ist in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga im Aufstiegsrennen bis auf drei Punkte an das Top-Quartett Hamburger SV, Greuther Fürth, VfL Bochum und Holstein Kiel herangerückt. Christoph Kobald und Co. gewannen am Freitagabend zum Auftakt der 23. Runde bei Darmstadt mit 1:0. Während Kobald in der Innenverteidigung durchspielte, kamen seine Landsleute Kevin Wimmer und Goalie Markus Kuster nicht zum Zug. Die Topteams treten erst am Samstag oder Montag an.