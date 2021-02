Der Uruguayer Martin Lasarte ist neuer Cheftrainer der chilenischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 59-Jährige soll die Südamerikaner zur WM-Endrunde 2022 in Katar führen. Derzeit sind die Chilenen in der zehn Länder umfassenden Südamerika-Qualifikation nach vier Runden nur Sechster. Die WM in Russland 2018 hatten sie verpasst. Lasarte ersetzt Reinaldo Rueda, der Kolumbianer wechselte im Jänner in seine Heimat und wird dort das Nationalteam betreuen.