Fußball: LASK belohnte sich nicht für Dominanz 2 - Meinungen

Meinungen zum Spiel zwischen LASK und Hartberg (1:1):

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): "Im Unterschied zu den letzten Wochen haben wir heute dem Gegner mehr Räume gegeben. In der Pause haben wir gut analysiert, sind stärker in die zweite Hälfte gekommen, haben den Ausgleich gemacht und sogar die Chance auf das 2:1 gehabt. Der LASK hat wie erwartet am Ende die Qualität gehabt, den Druck noch einmal zu erhöhen. Da muss ich aber meine Abwehr loben."

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): "Die Enttäuschung ist natürlich groß, weil wir die Partie in der ersten Hälfte klar kontrolliert und hier einiges liegen gelassen haben. Wir haben eigentlich einen guten Job gemacht, sind ein hohes Tempo gegangen, haben aber aus einer Vielzahl an Chancen nicht mehr Kapital schlagen können. Es ist schade, dass wir die drei Punkte nicht mitgenommen haben, damit hätten wir den Abstand zur Tabellenspitze noch weiter verringern können."