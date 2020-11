Fußball: LASK fertigte 2 - Meinungen

Stimmen zum Spiel LASK - Admira (4:0):

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): "Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich sehr zufrieden bin, wie wir den zweiten Slot beendet haben. Das war sehr, sehr gut. Das heutige Spiel war ein ordentliches mit einigen Optimierungsmöglichkeiten. Trotzdem bin ich mit dem Resultat zufrieden."

Damir Buric (Admira-Trainer): "Im Moment kriegen wir volle Breite. Ich kann die Länderspielpause kaum erwarten, dass die verletzten und kranken Spieler zurückkommen und wir wieder in der Lage sind, vernünftig zu arbeiten. LASK ist ein anderes Niveau. Wenn wir dieser Mannschaft Paroli bieten wollen, dann müssen wir komplett sein und unsere optimale Leistung bringen. Wir haben heute auch individuelle Fehler gemacht, und dann wird es schwer, das zu korrigieren."

Johannes Eggestein (LASK-Torschütze): "Wir haben eine souveräne Leistung gezeigt. In der ersten Halbzeit mussten wir erst mal die Admira knacken, das war gar nicht so einfach mit der Fünferkette hinten. Aber das haben wir in der zweiten Halbzeit endgültig geschafft und dann auch verdient 4:0 gewonnen."