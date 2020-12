Fußball: LASK übernahm 2 - Meinungen

Stimmen nach LASK - Ried (3:0):

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): "Es war ein hochverdienter Sieg, der nie zur Diskussion stand. Wir hatten vor allem in der ersten Hälfte gegen einen tiefstehenden, destruktiven Gegner eine sehr gute Struktur im Spiel, eine gute Balance und Klarheit in den Positionen. Mit der zweiten Hälfte war ich nicht ganz zufrieden, aber es ist auch menschlich, dass man nach den letzten Spielen ein bisschen nachlässt und den Fokus verliert. Die Tabellenführung ist nur eine Momentaufnahme."

Gerald Baumgarter (Ried-Trainer): "Wir wollten in der ersten Hälfte wenig zulassen. Der LASK hat dann ein wunderschönes Tor geschossen, das man nicht jeden Tag schießt. Der Knackpunkt war das 0:2 mit dem Halbzeitpfiff. Wir wollten in der zweiten Hälfte mehr riskieren, aber bei 0:2 war es schwierig, weil der LASK das Spiel auch gut im Griff hatte. Wir haben zu wenig mutig nach vorne gespielt. Der LASK ist eine Spitzenmannschaft, sie haben erst am Donnerstag einen Punkt gegen den Premier-League-Tabellenführer (Anm.: Tottenham) geholt."