Der LASK hat Verteidiger Jewhen Tscheberko an den NK Osijek verliehen. Der 23-jährige Ukrainer wird für eineinhalb Jahre zum kroatischen Erstligisten wechseln, wie der Fußball-Bundesligist am Freitag bekannt gab. Tscheberko kam im vergangenen Sommer nach Linz, im Herbst aber nur in sieben Pflichtspielen zum Einsatz. Bei Osijek mit Trainer Nenad Bjelica (ehemals WAC, Austria) soll der Defensivspieler nun mehr Spielpraxis sammeln.