Fußball: LASK-Verteidiger Filipovic fällt für einige Spiele aus

LASK-Verteidiger Petar Filipovic hat sich am Donnerstag im Europa-League-Spiel gegen Antwerpen eine Muskelverletzung im Hüftbereich zugezogen. Damit fällt der 30-Jährige, der in der 73. Minute verletzt ausgetauscht worden war, für einige Matches aus.

"Die Diagnose macht mich natürlich traurig, da ich in dieser intensiven Zeit, auch durch diese kleinere Verletzung, direkt einige wichtige Spiele verpassen werde, in denen ich der Mannschaft gerne geholfen hätte", wurde Filipovic in einer LASK-Mitteilung am Freitag zitiert.