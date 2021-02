Fußball: LASK-Verteidiger Filipovic fällt mit Bänderriss länger aus

Der LASK muss mehrere Wochen auf Innenverteidiger Petar Filipovic verzichten. Der 30-Jährige zog sich im Fußball-Bundesligamatch gegen Sturm Graz (2:0) am Sonntag bei einem Zweikampf einen Bänderriss im rechten Knöchel zu, wie die Linzer am Montag bekanntgaben. Filipovic werde voraussichtlich sechs Woche ausfallen, so der Tabellendritte.