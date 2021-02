Fußball: Leader Inter setzte Erfolgslauf mit 3:0 gegen Genoa fort

Inter Mailand remisierte gegen FC Genoa Italiens Fußball-Meister Inter Mailand ist in der italienischen Serie A am Sonntagabend zum Abschluss der 27. Runde gegen Genoa nicht über ein torloses Remis hinausgekommen. Die Mailänder liegen in der Tabelle damit vier Punkte vor dem AC Milan und sieben Zähler vor der AS Roma voran. Die beiden Verfolger hatten sich bereits am Samstag im direkten Duell torlos getrennt.