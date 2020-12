Fußball: Leipzig in CL nach 3:2 weiter 2 - PSG-Partie fix am Mittwoch

Die Partie zwischen Paris St. Germain und Istanbul Basaksehir soll am Mittwoch um 18.55 Uhr fortgesetzt werden. Das bestätigte die UEFA am Dienstagabend kurz vor Mitternacht. Zum Einsatz kommen soll ein neues Schiedsrichter-Team, nachdem es am Dienstag in der Anfangsphase einen Rassismus-Vorfall gegeben hatte. Eine Untersuchung dazu wurde laut UEFA-Angaben bereits eingeleitet. "Rassismus und Diskriminierung in jeglicher Form haben keinen Platz im Fußball", betonte die UEFA.

Auf harte Sanktionen hofft auch der türkische Präsident. "Ich verurteile die rassistischen Äußerungen gegen Pierre Webo auf das Schärfste und bin zuversichtlich, dass die UEFA die notwendigen Maßnahmen ergreifen wird", erklärte Recep Tayyip Erdogan auf Twitter.

Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann bekam die Vorfälle nur aus der Ferne mit. Er habe während des eigenen Spiels gegen Manchester United zunächst nur gehört, dass es um "Beleidigungen geht", sagte Nagelsmann. "Das verurteile ich aufs Schärfste. Wir leben in einer bunten Gesellschaft, das ist auch gut so. So etwas sollte nicht passieren, nicht auf dem Fußballplatz und auch sonst nirgendwo."