Fußball: Lille nach 0:0 gegen PSG weiter französischer Spitzenreiter

Schwerer Unfall in Lorient

Lille hat die Tabellenführung in der französischen Fußball-Ligue-1 erfolgreich verteidigt. Der Spitzenreiter erkämpfte am Sonntagabend zum Abschluss der 16. Runde im Heimspiel gegen einen klar tonangebenden und mit einem Chancenübergewicht ausgestatteten Serienchampion Paris St. Germain ein torloses Remis. Lille liegt somit nur noch aufgrund des besseren Torverhältnisses vor Verfolger Olympique Lyon, PSG ist einen Zähler dahinter Dritter.

Superstar Neymar fehlte bei Paris wegen einer Fußgelenksverletzung, Kylian Mbappe wurde von Trainer Thomas Tuchel erst in der 77. Minute eingetauscht. Der Tabellenvorletzte Lorient unterlag mit dem in der 80. Minute eingewechselten ÖFB-Teamstürmer Adrian Grbic zu Hause Stade Rennes mit 0:3.

Doch nicht nur das Sportliche rückte an diesem Abend in den Vordergrund. Nach der Partie ereignete sich im Stadioninneren ein schwerer Unfall. Eine mobile Beleuchtungsanlage kippte auf den Platz und verletzte einen Stadionmitarbeiter schwer. Der Mann wurde beatmet und in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren die siegreichen Spieler von Rennes noch auf dem Rasen.