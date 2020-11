Heinz Lindner hat am Samstag sein erstes Spiel für den FC Basel in der Schweizer Fußball-Super-League bestritten. Der Torhüter aus Oberösterreich vertrat den in Quarantäne befindlichen Djordje Nikolic, zu feiern gab es aber nichts. Der ehemalige Serienmeister verlor beim aktuellen Meister Young Boys Bern mit 1:2. Die Young Boys sind weiter ungeschlagen Tabellenführer, Basel liegt nach der dritten Niederlage im sechsten Saisonspiel nur auf Rang sechs.