Fußball: Liverpool-Ikone Ian St. John nach langer Krankheit gestorben

Englands Fußball-Meister Liverpool trauert um Vereinslegende Ian St. John. Der frühere schottische Fußballprofi, der über 400 Spiele für die "Reds" absolviert hatte, starb am Montag im Alter von 82 Jahren. Das gab Liverpool am Dienstag bekannt und zitierte St. Johns Familie: "Schweren Herzens müssen wir mitteilen, dass wir unseren Ehemann, Vater und Großvater nach langer Krankheit verloren haben", hieß es in der Mitteilung. Er sei friedlich im Kreise der Familie gestorben.

St. John war 1961 für die damalige Rekordsumme von 37.500 Pfund vom Motherwell FC nach Anfield gewechselt und war in seiner ersten Saison mit den von Bill Shankly trainierten "Reds" aufgestiegen. Von 1961 bis 1971 absolvierte St. John 425 Spiele im roten Trikot und erzielte 118 Tore für Liverpool. Mit ihm gewann das Team zweimal die englische Meisterschaft (1964 und 1966) und einmal den FA Cup (1965). Für die Nationalmannschaft Schottlands lief St. John 21 Mal auf.