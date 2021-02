Fußball: Liverpools Abwehrchef Van Dijk droht Ausfall bis Saisonende

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft, Gegner von Österreichs Team in der Gruppenphase, bangt vor der kommenden EM um die Fitness von Kapitän Virgil van Dijk. Wie Liverpool-Trainer Jürgen Klopp am Dienstag angab, gehe er nicht davon aus, dass der Abwehrchef der "Reds" in dieser Saison noch einmal spielen werde. "Ich will nicht sagen, dass es absolut unmöglich ist, aber es ist unwahrscheinlich", sagte Klopp. Er hoffe aber auf "ein Wunder".

Van Dijk hatte sich nach einer Kniebandverletzung im vergangenen Oktober einer Operation unterziehen müssen. Seitdem absolviert der Verteidiger ein Rehaprogramm. Englische Medien waren bisher von einem Comeback des 29-Jährigen im April ausgegangen.