Fußball: Lorient holte dank Elfmetertor von Grbic einen Punkt

Aufsteiger FC Lorient hat dank Adrian Grbic in der französischen Fußball-Meisterschaft gepunktet. Der ÖFB-Teamstürmer erzielte am Mittwoch beim 1:1 in Montpellier in der 9. Minute per Elfmeter den Führungstreffer. Für den 24-Jährigen war es das vierte Saisontor.