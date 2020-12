Fußball: Mailänder Stadtrivalen AC und Inter weiter Kopf an Kopf

AC Milan und Inter Mailand liefern sich in der italienischen Fußball-Meisterschaft weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Inter feierte am Mittwoch bei Hellas Verona einen 2:1-Erfolg und übernahm mit 33 Punkten vorübergehend Platz eins. Am Abend dann bezwang AC im eigenen Stadion Lazio Rom mit 3:2 und verdrängte den Stadtrivalen mit 34 Zählern wieder von der Spitze der Serie A.

Nach Treffern von Ante Rebic (10.) und Hakan Calhanoglu (17./Foulelfmeter) erzielte Theo (92.) das späte Siegestor. Luis Alberto (27.) und Ciro Immobile (59.) trafen für Lazio.