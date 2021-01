Fußball: Manchester-City-Goalgetter Aguero in Quarantäne

Manchester City muss vorerst auf Mittelstürmer Sergio Aguero verzichten. Der 32-jährige Argentinier befindet sich in Selbst-Quarantäne, wie Trainer Pep Guardiola am Sonntag nach dem 3:0-Sieg im englischen Fußball-FA-Cup gegen Birmingham City bekanntgab. "Er war leider in Kontakt mit einer Person, die positiv getestet wurde", erklärte Guardiola.

Er wisse nicht genau, wie lange das für Aguero gelte, "weil er bei uns sechs Mal in den vergangenen zehn, fünfzehn Tagen getestet wurde" und diese Tests auf das Coronavirus alle negativ ausgefallen seien. Das Protokoll schreibe aber die Isolation vor, meinte der City-Coach. Gegen Birmingham hatte Aguero deshalb auch nicht spielen können.