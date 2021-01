Fußball: Manchester United ganz vorne in Premier League

Manchester United hat sich in der Fußball-Premier-League im Nachtragsspiel bei Burnley die alleinige Tabellenführung erobert. Das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer gewann dank eines Treffers von Paul Pogba 1:0. Der französische Weltmeister war nach 71 Minuten mit einem Volley von der Strafraumgrenze erfolgreich. Nach 17 Spielen liegt Manchester United drei Punkte vor Liverpool. Am kommenden Sonntag kommt es beim aktuellen Meister zum Direktduell.

Im unteren Tabellenviertel verhalf Newcastle United Sheffield United zum ersten Saisonsieg in der Meisterschaft. Die "Magpies" verloren beim Tabellenletzten nach 45-minütiger Unterzahl durch einen Hand-Elfmeter eine Viertelstunde vor Schluss 0:1. Während Sheffield nach 186 Tagen endlich wieder erfolgreich war, tut sich Newcastle seit einem Monat schwer. Den letzten Sieg feierte das Team des in der Kritik stehenden Trainers Steve Bruce am 12. Dezember.