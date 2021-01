Fußball: ManCity verteidigte Platz eins - 1:0 über Sheffield United

Arsenal gegen Manchester United torlos

Manchester City steht auch nach diesem Wochenende an der Spitze der englischen Fußball-Premier-League. Der Vizemeister mühte sich am Samstag gegen Schlusslicht Sheffield United zu einem 1:0-Heimsieg, das Goldtor erzielte Gabriel Jesus in der neunten Minute. Sheffield hatte erst am Mittwoch überraschend Manchester United im Old Trafford geschlagen. Für ManCity war es der zwölfte Pflichtspiel-Erfolg in Serie, für Pep Guardiola der 500. Sieg in einem Bewerbsmatch.

Die "Citizens" bauten ihren Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester United auf drei Punkte aus, weil der Rekordmeister im Spitzenspiel bei Arsenal nicht über ein 0:0 hinauskam. Nach einer unspektakulären ersten Hälfte wurde es nach dem Seitenwechsel rasanter - United-Stürmer Edinson Cavani ließ eine Topchance aus (59.), auf der Gegenseite traf Alexandre Lacazette mit einem Freistoß die Latte (65.). Am Sonntag könnte sich Leicester City mit einem Heimsieg über Leeds auf Platz zwei setzen.