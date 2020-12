Fußball: Manipulationsskandal in Moldau - Halbe Liga verwickelt

Die Hälfte der Erstliga-Fußballclubs in Moldau soll in einen Manipulationsskandal verwickelt sein. Wie Europol am Mittwoch bekanntgab, habe es in dem mit der nationalen Anti-Korruptionsbehörde bearbeiteten Fall bereits vier Festnahmen gegeben. Elf Personen werden verdächtigt, Spieler bestochen und Spielausgänge manipuliert zu haben. In der laufenden Saison sollen fast 20 Spiele geschoben worden sein, um Wettgewinne zu lukrieren.

An den Betrügereien scheinen Clubfunktionäre, Trainer, Manager und Spieler beteiligt gewesen zu sein, so Europol. Moldau ist einer der Gegner Österreichs in der im Frühling beginnenden Qualifikation für die WM 2022.