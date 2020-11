Fußball: Maradona wird noch am Donnerstag in Buenos Aires bestattet

Argentiniens verstorbenes Fußball-Idol Diego Maradona soll noch am (heutigen) Donnerstag in Buenos Aires bestattet werden. "Die Beisetzung findet heute am Nachmittag statt", sagte sein Sprecher Sebstian Sanchi der Nachrichtenagentur AFP. Maradona solle auf dem Friedhof der Gemeinde Bellavista im Nordwesten von Buenos Aires beigesetzt werden, auf dem auch seine Eltern beerdigt wurden.

Der Weltmeister von 1986 war am späten Mittwochvormittag im Alter von 60 Jahren einem Herzinfarkt erlegen. Am Donnerstag nahmen Zehntausende Fans Abschied von ihrem Idol, dessen Sarg im Präsidentenpalast von Buenos Aires aufgebahrt war. Aus aller Welt trafen Trauerbotschaften für Maradona ein, der in seiner Profi-Ära als bester Fußballer der Welt galt.