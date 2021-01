Fußball: "Marca": Real Madrid forciert Bemühungen um David Alaba

Transfer soll so schnell wie möglich perfekt gemacht werden - Zidane soll bereits zugestimmt haben

Ein möglicher Wechsel von Österreichs Fußball-Star David Alaba vom FC Bayern München zu Real Madrid rückt nach einem Bericht der Sportzeitung "Marca" näher. Der spanische Rekordmeister wolle seine Bemühungen zu Beginn des neuen Jahres intensivieren und den Transfer für den Sommer so schnell wie möglich perfekt machen, berichtete das Blatt. Der Vertrag des 28-Jährigen in München läuft am 30. Juni aus, der Abwehrspieler könnte ablösefrei wechseln.

Real geht daher laut "Marca" von starker Konkurrenz im Werben um Alaba aus. Alaba habe bereits angedeutet, dass er gerne bei Real spielen würde, schreibt die "Marca". Auch sportlich passe der Abwehrspieler sehr gut in das Team von Trainer Zinedine Zidane, der einer Verpflichtung des ÖFB-Teamspielers bereits zugestimmt haben soll.

Die Verhandlungen Alabas mit dem deutschen Rekordmeister über eine Vertragsverlängerung waren im Herbst gescheitert. Bayern-Präsident Herbert Hainer teilte damals mit, dass der FC Bayern nach monatelangem Poker das aus seiner Sicht sehr lukrative und faire Vertragsangebot an den Abwehrchef zurückgezogen habe.