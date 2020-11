Die sechsmalige Weltfußballerin Marta ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und wird die beiden Freundschaftsspiele von Brasilien gegen Ecuador verpassen. Ihr Verein Orlando Pride in den USA sei über das Testergebnis der 34-Jährigen informiert worden, teilte der brasilianische Fußballverband CBF am Samstag mit. Die Selecao trifft am 27. November und 1. Dezember in Sao Paulo auf Ecuador.