Fußball: Matthäus fordert von DFB-Coach Löw lauteres Auftreten

DFB-Rekordspieler: Löw im Stadion nicht gehört, "obwohl keine Zuschauer dort waren"

Gut einen Monat vor den ersten Fußball-Länderspielen im Jahr 2021 hat der deutsche Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus von DFB-Coach Joachim Löw ein anderes Auftreten als zuletzt gefordert. "Wichtig ist, dass Löw die richtigen Entscheidungen trifft, dass er wieder selbstsicher auftritt, dass er mit der Mannschaft eine Einheit bildet - nicht wie in Spanien beim 0:6, wo ich ihn im Stadion nicht gehört habe, obwohl keine Zuschauer dort waren", sagte er gegenüber "SPORT1".

Zugleich verlangte Matthäus, dass der Weltmeister-Trainer künftig seine Entscheidungen öffentlich transparent erklärt. Der Zuschauer, der Fan und der Journalist, sie alle hätten vom Bundestrainer Antworten zu bekommen. "Das ist er ihnen als Nationaltrainer schuldig", sagte der frühere Weltfußballer und Rapid-Trainer.

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet Ende März drei Qualifikationsspiele zur WM 2022 in Katar. Neben den Heimspielen gegen Island (25. März) und Nordmazedonien (31. März) steht für das Team von Löw am 28. März eine Partie in Rumänien an.