Fußball: Meinungen nach Cupspiel LASK - Austria Klagenfurt (5:3 n.V.)

Stimmen nach Cup-Spiel LASK - Austria Klagenfurt (5:3 n.V.):

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): "Es war ein richtiges Cupspiel. Wir haben tolle Moral gezeigt, sind wieder aus einem Standard in Rückstand geraten und mussten spät den Ausgleich hinnehmen. Trotzdem haben wir Ruhe bewahrt und am Ende auch verdient gewonnen. Ich habe die Moral und Mentalität als sehr positiv gesehen, es war aber auch ein schwieriges Spiel für uns nach dem Rückstand. Der Gegner hat eine gute Leistung gebracht und gut verteidigt. Man kann nicht immer erwarten, dass wir Chancen im Minutentakt herausspielen. Wir haben aber verdient gewonnen."

Peter Pacult (Austria-Klagenfurt-Trainer): "Ich muss meiner Mannschaft ein riesiges Kompliment für ihre Leistung machen. Wir haben lange Zeit dem LASK Paroli bieten können. Natürlich war der LASK die reifere Mannschaft, aber wir haben das mit großer Einsatzbereitschaft wettgemacht und leider dreimal die große Chance auf das 2:0 vergeben. Da wäre es für den LASK schwierig gewesen, ins Spiel zurückzukommen. Nach dem 1:2 sind wir noch einmal verdient zurückgekommen, in der Verlängerung hatte der LASK den Vorteil, schon drei Spiele in diesem Jahr in den Beinen zu haben. Wir hätten die Sensation schaffen können. Man hat gesehen, dass in dieser Mannschaft einiges drinnen ist, ich hoffe, wir können es auch in der Meisterschaft umsetzen. Auf so eine Leistung kann man stolz sein, auch wenn es schlussendlich nicht gereicht hat."