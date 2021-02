Fußball: Meinungen nach Europa League Tottenham - WAC (4:0)

Stimmen zum Sechzehntelfinal-Rückspiel in der Fußball-Europa-League zwischen Tottenham Hotspur und dem Wolfsberger AC (0:4):

Jose Mourihno (Tottenham-Trainer): "Das war ein sehr gutes Spiel von uns, mit gutem Teamspirit, guten individuellen Leistungen, fantastischen Toren - und niemand hat sich verletzt. Ich bin also glücklich. Man muss gut spielen, um solche Teams so zu schlagen. Der WAC hat versucht, hoch zu pressen, und sehr gut organisiert gespielt. Das 1:0 von Alli wird man weltweit sehen, dieses Tor spricht für sich selbst. Er (Alli, Anm.) hat aber auch sonst sehr gut gespielt. Sein Tor war wunderschön, aber seine beiden Vorlagen und die harte Arbeit sind für mich wichtiger. Wir brauchen ihn jetzt in Topform mehr denn je."

Ferdinand Feldhofer (WAC-Trainer): "Gratulation zum verdienten Sieg von Tottenham. Das war sehr souverän und großartig, großes Kompliment an die Qualität von Tottenham. Zu unserer Situation - es ist natürlich ein bisschen frustrierend, weil man eigentlich das Gefühl gehabt hat, so auch heute, dass man eigentlich gar nicht so weit weg ist. Aber dann sieht man die individuelle Qualität von den Tottenham-Spielern, die einfach, wenn sie ein paar Zentimeter Raum bekommen, großartige Dinge machen vor dem Tor - und auch die Tore machen. Bei den ersten beiden Toren haben wir ein paar Zentimeter zu viel Raum hergegeben. Beim ersten haben wir nicht nah genug verteidigt, so dass er da den Fallrückzieher ansetzen kann - ein Weltklassetor. Und beim zweiten Tor haben wir zu viel Raum vor der Flanke gegeben und dann nicht den Kontakt in der Box gehabt. Und das dritte und vierte haben wir uns dann selber geschossen. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren."