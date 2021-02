Fußball: Meinungen nach Ligaspiel Admira - Altach (3:1)

Stimmen zum Fußball-Bundesliga-Spiel Admira - Altach (3:1):

Damir Buric (Admira-Trainer): "Das war eine sehr hart umkämpfte Partie heute, wobei auch die Bodenverhältnisse nicht ideal waren. Defensiv haben wir sehr wenig zugelassen, wir haben Räume gesucht und auch gefunden, zum 1:0 einen perfekten Konter gefahren. Das hat der Mannschaft dann auch Sicherheit gegeben. Es waren einige richtig gut herausgespielten Torchancen, dann haben wir allerdings ein billiges Gegentor bekommen. Wir hätten die Partie früher entscheiden müssen. Insgesamt war es eine gute Mannschaftsleistung."

Alex Pastoor (Altach-Trainer): "Wir haben heute nicht das gezeigt wie gegen Sturm, als wir super drauf waren. In der Offensive war das zu wenig Fußball, zu hektisch. Wir sind viel zu wenig in den Sechzehner gekommen. In der Defensive hat es grauslich ausgesehen. Wir haben vier große Chancen zugelassen. Mit so einer Leistung würden wir jede Partie verlieren. Entschieden wird die Liga aber erst im Mai. Gegen Rapid wird es leichter am Wochenende."