Fußball: Meinungen nach Ligaspiel Admira-Rapid (0:1)

Stimmen zu Admira-Rapid (0:1):

Damir Buric (Admira-Trainer): "Es hat vor der Pause nicht so begonnen, wie wir es erhofft oder erwartet hatten, nämlich dass wir Rapid auch etwas unter Druck setzen können. Im Gegenteil, wir hatten richtig Probleme, unsere Organisation hat überhaupt nicht funktioniert, wir konnten sie weder im Spielaufbau, den Zwischenräumen oder der Seitenverlagerung stören. Das müssen wir analysieren und aufarbeiten, ich habe keine Erklärung dafür. Zweite Halbzeit war es anders, wir waren besser organisiert, aber es war insgesamt ein absolut verdienter Sieg von Rapid. Daran gibt es nichts zu rütteln. Rapid hat phasenweise gezeigt, dass sie eine Spitzenmannschaft in Österreich sind."

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): "Wichtig waren für uns heute mehrere Punkte, in erster Linie, dass wir oben dabeibleiben, dass wir zu Null gespielt haben, ein gutes Spiel gemacht haben und dass die Spieler, Trainer und die Mannschaft jetzt schöne Weihnachten haben. Wir hätten eigentlich schon in der ersten Hälfte alles klarmachen müssen, so war das 1:0 ein gefährliches Ergebnis bis am Schluss. Die Jungs waren sehr fokussiert, ich bin mit der Leistung der Mannschaft zufrieden. Alles in allem haben wir heuer eine Topsaison gespielt."