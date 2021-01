Fußball: Meinungen nach Ligaspiel Altach - Salzburg (0:2)

Stimmen nach Altach - Salzburg (0:2):

Alex Pastoor (Altach-Trainer): "Wenn man gegen Salzburg spielt, wissen wir, dass es vom Ergebnis her eine schwierige Aufgabe ist. Wir können aber erwarten, dass wir versuchen, eine Chance zu haben. Also defensiv gut organisiert zu spielen, mit dem Ball gut organisiert zu spielen und nicht nur Bälle wegzuschlagen. In dem Bereich haben wir eine ziemlich gute Leistung gebracht, auch wenn das Spiel nur bis zum Strafraum richtig gut war. Also Chancen haben wir praktisch nicht gehabt, nur einige Möglichkeiten in der ersten Hälfte."

Jesse Marsch (Salzburg-Trainer): "Die erste Hälfte war nicht einfach, der Platz ist sehr tief und der Gegner war auch tief, was es nicht so einfach machte, Chancen zu finden. Wir hatten aber Vorteile, wenn wir etwas schärfer spielen und können dann auch das erste Tor machen. Wir waren sehr ruhig, haben nach der Pause einige taktische Feinheiten verändert, gesagt, dass die letzte Aktion wichtig ist und dann hatten wir das Spiel relativ gut im Griff."