Fußball: Meinungen nach Ligaspiel Austria - Hartberg (0:1)

Stimmen nach Austria - Hartberg (0:1):

Peter Stöger (Austria-Trainer): "Es war vor allem in der ersten Stunde zu wenig Kreativität, Inspiration und zu wenig Genauigkeit in unserem Spiel. Es war auch nicht genug ordentliches Zweikampfverhalten gegen die robuste Verteidigung der Hartberger. In der letzten halbe Stunde habe ich die Bereitschaft gesehen, das Spiel möglicherweise noch zu drehen. Da hat Swete zwei-, dreimal gut reagiert. Es ist enttäuschend, wir wollten näher an die Top Sechs heranrücken, das ist uns nicht gelungen. Einfacher ist es nicht geworden."

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): "Ich bin extrem froh über die drei Punkte, am Ende ist es nicht unverdient. Es war ein extrem disziplinierter Auftritt über 90 Minuten. Wir haben nicht viel zugelassen, aber auch nicht viel kreiert. Wir hätten das Spiel schon früher entscheiden können, dann hätten wir Rene (Swete) nicht zweimal gebraucht. Flecker haben wir seit seiner Ankunft nur gezielt belastet. Es war die Frage, wie lange er heute bereit ist. Das Tor spiegelt wider, was gefehlt hat in der Vergangenheit. Diese Entschlossenheit, auf einen Ball zu gehen, der aussichtslos scheint."