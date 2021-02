Fußball: Meinungen nach Ligaspiel Hartberg - Ried (1:1)

Stimmen zum Fußball-Bundesliga-Spiel TSV Hartberg - SV Ried (1:1):

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): "Bis auf die Anfangsphase war es von uns ein sehr gutes Spiel. Wir haben danach nichts mehr zugelassen. Leider ist es uns nicht gelungen, uns für das gute Spiel auch zu belohnen. Wir haben das Streben nach den Top Sechs noch nicht ad acta gelegt, aber um richtig Druck zu machen, hätten wir heute einen Sieg benötigt."

Miron Muslic (Ried-Trainer): "Wir haben 25 Minuten ausgezeichnet Fußball gespielt. Danach hat Hartberg ein wenig umgestellt, das hat uns wehgetan. Wir hatten bis zur Pause Probleme, uns dagegenzustemmen. In dieser Phase ist auch der Ausgleich gefallen. In der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel wieder mehr unter Kontrolle und wir haben außer ein paar Standards und der großen Chance in der Nachspielzeit nichts zugelassen. Der Punkt war in Summe nicht unverdient, es ist ein gewonnener Punkt."