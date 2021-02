Fußball: Meinungen nach Ligaspiel LASK - Hartberg (1:2)

Stimmen nach dem Fußball-Bundesliga-Spiel LASK - TSV Hartberg (1:2):

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): "Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, haben die Führung erzielt und hätten auch 2:0 in Führung gehen können. Wir haben dem Gegner dann aber zwei Situationen ermöglicht, die auf diesem Niveau nicht passieren dürfen. Hartberg hat aus zwei Flanken zwei Tore gemacht, wir haben aus 26 Flanken kein Tor gemacht. Das ist eine sehr bittere Heimniederlage. Der große Unterschied war heute die Effizienz."

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): "Gegen den LASK zu spielen, ist das eine, gegen ihn zu gewinnen, das andere. Wir sind denkbar schlecht gestartet und haben dumme Ballverluste in den ersten paar Minuten gehabt. Der LASK hat das einmal bestraft. Dann sind wir besser ins Spiel gekommen und haben uns verdient belohnt. Dass der Gegner alles investiert, um dann noch den Ausgleich zu schießen, war klar. Wir haben das brav verteidigt. Wir waren heute sehr effizient. Wir haben in dieser Saison schon viele Spiele gehabt, wo wir uns nicht belohnt haben. Jetzt kommt da ein bisschen was zurück."