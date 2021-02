Fußball: Meinungen nach Ligaspiel LASK-Sturm Graz (2:0)

Stimmen zu LASK-Sturm Graz (2:0):

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): "Es war offensichtlich ein wichtiger Sieg von uns mit einer sehr ordentlichen Leistung in einem sehr schwierigen Spiel, vor allem erste Halbzeit, weil beide Teams relativ wenig zugelassen haben. Wir haben da aus einer Chance ein Tor gemacht. Das hat uns sehr viel Energie für die zweite Halbzeit gegeben, wo wir dann in vielen Situation öfter versucht haben, die Kontrolle über das Spiel zu bekommen, mehr zu spielen, tiefer zu spielen. Deshalb denke ich, dass es am Ende des Tages auch ein verdienter Sieg war. Wir haben unsere Aufgaben auf diesem Platz sehr gut erledigt, auch die langen Bälle von Sturm extrem gut wegverteidigt. Die ganze Mannschaft hat extrem gut gearbeitet, von daher bin ich sehr zufrieden und hoffe, dass es so weitergeht."

Christian Ilzer (Sturm-Graz-Trainer): "Das Spiel war so, wie wir es erwartet haben, mit einer hohen Intensität, physisch extrem fordernd, wo der Ball ist, kaum ein freier Raum, kaum Zeit, um klare Entscheidungen zu treffen. Wir haben diese Intensität gut angenommen, waren in der ersten Halbzeit auch das gefährlichere Team, haben es aber verabsäumt, das Führungstor zu machen. Die nötigen Chancen waren da. Der LASK hat mit der ersten klaren Torchance das Führungstor gemacht. Zweite Halbzeit war es wieder eine Tempobolzerei, mal mit leichten Vorteilen für den LASK, mal mit leichten Vorteilen für uns. Fußballerisch war es aber zu dünn von uns, um den Rückstand wettmachen zu können."