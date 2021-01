Fußball: Meinungen nach Ligaspiel LASK-WSG Tirol (2:4)

Stimmen zu LASK-WSG Tirol (2:4):

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): "Die Enttäuschung ist natürlich sehr groß. Wir haben uns viel vorgenommen, waren am Ende des Tages aber nicht genug bereit dafür, diese Dinge auch umzusetzen. Man muss den Wattenern gratulieren, sie haben es mit relativ einfachen Mitteln geschafft, uns große Probleme zu bereiten. Die Hauptproblematik lag teilweise in unserer Struktur. Wir haben sehr ungeduldig unsere Angriffe vorgetragen, hatten dadurch viele Ballverluste und Wattens war dann in den Konterstößen sehr gefährlich. Die Niederlage hatte nichts mit der Größe des Spielfelds zu tun."

Thomas Silberberger (WSG-Tirol-Trainer): "Es war ein schweres Auswärtsmatch, weil wir waren ja in Rückstand auch. Wir haben einen sehr guten Plan gehabt, eine taktische Disziplin, sind auch nach dem 0:1 nicht nervös geworden und haben genau gewusst, wo wir den LASK erwischen können. Der LASK ist extrem stark im Pressing und im Gegenpressing, aber in der Tiefe haben sie ein Riesenproblem mit schnellen Spielern und genau so war es. Ich glaube schon, dass wir einen sehr reifen Auftritt hingelegt haben und es macht mich stolz, dass die Mannschaft das rausgehaut hat. Wer beim LASK 4:2 gewinnt, wer in Hütteldorf 3:0 gewinnt und in St. Pölten in Unterzahl 1:0 gewinnt, der hat sich die Tabellenposition mehr als verdient."