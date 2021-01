Fußball: Meinungen nach Ligaspiel Ried - Austria (0:1)

Stimmen nach Ried - Austria Wien (0:1):

Miron Muslic (Ried-Trainer): "Mit dem Ergebnis sind wir natürlich unglücklich und unzufrieden. Wir sind rasch in Rückstand geraten und haben dann eine Zeit lang gebraucht. Die Austria hat uns mit ihren langen Bällen keinen Gefallen getan und unser Pressing gestört. Wir haben erst nach einer halben Stunde Mittel dagegen gefunden. Wir waren nahe am 1:1, haben aber zu viele Chancen liegen gelassen. Nach der kurzen Vorbereitung können wir noch nicht so weit sein, wichtig ist, wo wir Ende Mai stehen."

Peter Stöger (Austria-Trainer): "Am Ende war sehr viel Kampf und Arbeit dabei, aber der Sieg ist natürlich erfreulich für uns. Wenn die Austria als Zehnter ins Frühjahr geht, sind unsere üblichen spielerischen Tugenden nicht so bedeutsam. Es war sicher gut für die Moral, auch die Spieler sind froh, dass sie den Vorsprung drüber gekriegt haben. Ich habe vor dem Start gesagt, dass wir nach der englischen Woche wissen, wo wir stehen. Wir spekulieren, dass wir noch unter die ersten Sechs kommen."