Fußball: Meinungen nach Ligaspiel Salzburg - Ried (3:0)

Stimmen nach Salzburg - Ried (3:0):

Jesse Marsch (Salzburg-Trainer): "Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden, wir haben wieder zu null gespielt. Die Aufmerksamkeit und Konzentration in der Defensive gegen einen aggressiven Gegner war hoch. Meine Mannschaft hat sehr intensiv gespielt, viele Duelle gewonnen. Man hat gesehen, dass alle Spieler verstehen, welche Ziele wir haben."

Miron Muslic (Ried-Trainer): "Hätten wir in der zweiten Hälfte eine Sekunde nachgelassen, wäre Salzburg mit 6:0 oder 7:0 über uns drübergefahren. Wir haben mit Anstand verloren, die Reaktion in der zweiten Hälfte war für mich ganz wichtig. Die Mannschaft hat Anstand, Charakter und Zusammenhalt gezeigt, jeder war für den anderen da. Das sind wichtige Tugenden für die nächsten Wochen. Für mich war nicht das Ergebnis so wichtig, sondern, wie die Mannschaft aufgetreten ist."