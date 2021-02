Fußball: Meinungen nach Ligaspiel St. Pölten - Austria (0:2)

Stimmen zum Spiel St. Pölten - Austria via Sky:

Robert Ibertsberger (SKN-Trainer): "Ich bin sauer auf die Mannschaft, wie sie in das Spiel gegangen ist. Es ist prägend, wie wir das Spiel begonnen und dementsprechend aufgehört haben. Wir hätten noch länger spielen können und hätten kein Tor gemacht. Die Torchancen waren da, aber wir waren nicht entschlossen genug. So wie wir sie vergeigt haben, spiegelt es auch das Spiel wider. Wir haben es der Austria zu leicht gemacht. Bei Standards war die Austria immer gefährlich."

Peter Stöger (Austria-Trainer): "Wir haben vieles gut gemacht. Wir haben gewusst, dass wenn wir unser Tempo und unsere Standards richtig ausspielen, Möglichkeiten bekommen werden. Es ist schön, dass das dann auch zu Toren führt. Ich will nicht sagen, es war abgebrüht. Ich hätte mir gewünscht, dass wir es nach den Ballgewinnen noch ein bisschen einfacher gestalten. Aber dass wenig passiert ist und das abgebrüht und konsequent ausgesehen hat, das ringt mir Respekt ab. Wir haben ein paar Jungs mit Beulen am Kopf und an den Beinen. Aber auch das: Sie überwinden sich mehr. Es wird bis nächste Woche wieder alles funktionieren."