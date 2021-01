Fußball: Meinungen nach Ligaspiel Sturm Graz - Hartberg (2:1)

Stimmen zu Sturm Graz - Hartberg (2:1):

Christian Ilzer (Sturm-Graz-Trainer): "Es war eine wunderbare Reaktion der Mannschaft nach dem Rapid-Spiel, wir haben schöne Aktionen gespielt. In der zweiten Hälfte war es ausgeglichener. Nach dem Anschlusstreffer haben wir ein wenig nachgelassen, wir hätten auch die Kontersituationen besser fertigspielen müssen. Es war aber ein verdienter Sieg. Wir waren in allen Phasen des Spiels da und haben Gefahrenmomente ausgestrahlt. Nach dem 2:0 haben wir etwas nachgelassen."

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): "Wir haben es in der ersten Hälfte vergeigt. Da haben wir im Ballbesitz absolut mutlos agiert. In der zweiten Hälfte war die Mentalität okay, wir hätten uns belohnen können. Man kann verlangen, dass man über 90 Minuten alles gibt. Das war heute nicht der Fall."