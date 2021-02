Fußball: Meinungen nach Ligaspiel WAC - Admira (2:1)

Stimmen zum Fußball-Bundesliga-Spiel WAC - Admira (2:1):

Ferdinand Feldhofer (WAC-Trainer): "Respekt an die Jungs, wie sie das 0:1 weggesteckt haben und wie wir dann in der ersten Halbzeit Druck erzeugt haben. In der zweiten Halbzeit hat sich der Gegner besser eingestellt, wir haben nicht mehr ganz so die Räume vorgefunden. Wir wollten das Tempo hochhalten, den Gegner müde machen und dann mit unseren Waffen auf der Bank zuschlagen."

Damir Buric (Admira-Trainer/via Sky): "Wir haben für ein Auswärtsspiel ein ordentliches Spiel gemacht und auch unsere Chancen gehabt. Bei der Elfmetersituation dachten wir, dass wir ein Unentschieden holen, was auch verdient gewesen wäre. Heute war nicht unser Tag, obwohl die Leistung gestimmt hat. Über weite Strecken hat viel gestimmt, es war einiges gut und wir werden darauf aufbauen."