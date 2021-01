Fußball: Meinungen nach Ligaspiel WAC-Hartberg (0:0)

Stimmen nach WAC-Hartberg (0:0):

Ferdinand Feldhofer (WAC-Trainer): "Es war sehr ähnlich zum Sturm-Match, wir haben sogar noch mehr Chancen gehabt. Es ist schade, weil wir uns für den Aufwand einfach nicht belohnen. Erste Hälfte war überschaubar, da hat Hartberg gut das Tempo rausgenommen, uns nicht in den Rhythmus kommen lassen. Wir waren da nicht so präsent, haben nicht so die Intensität reinbekommen, die wir brauchen. Zweite Hälfte war es ein komplett anderes Gesicht. Von der ersten Sekunde an bis zur 65. Minute hatten wir fünf Hochkaräter, da muss man halt treffen, egal wer, ob Stürmer, Verteidiger, Mittelfeld. So ist es eng geblieben, und wir hätten auch noch verlieren können."

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): "Wir haben es gegen einen extrem schwierigen Gegner in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht, haben da den WAC fast zu keiner klaren Tormöglichkeit kommen lassen. In der zweiten Hälfte sind wir gut rausgekommen, dann hat aber der WAC eine Phase gehabt, da waren sie drückend, da haben wir auch das Quäntchen Glück gehabt. Ab der 70. Minute war das Spiel wieder völlig offen, und mit der Torchance von Rajko Rep am Ende hätten wir das Spiel auch noch gewinnen können. Ich glaube, dass der Punkt absolut verdient ist. Es ist wichtig für uns, gleich einmal anzuschreiben, und das beim WAC gegen eine gute Mannschaft. Deswegen kann ich mit dem Punkt gut leben."