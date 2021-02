Fußball: Meinungen nach Ligaspiel WSG Tirol - Salzburg (2:4)

Stimmen zum Fußball-Bundesliga-Spiel WSG Tirol - Red Bull Salzburg (2:4):

Thomas Silberberger (WSG-Trainer): "Heute ist das erste Mal, dass ich nach einem Spiel gegen Red Bull enttäuscht bin. Bei den anderen Spielen war ich immer froh, dass es aus ist. Wir haben eine Topleistung geboten bis zur 79. Minute, dann hat Salzburg extrem an der Qualitätsschraube gedreht. Sie haben extrem Qualität eingewechselt. Der Auftritt war ein guter, wir haben gute Aktionen lanciert. Die besseren Chancen haben wir gehabt, aber beim 1:1 haben wir gepennt, beim 2:2 haben wir gepennt, beim 3:2 haben wir gepennt. Das 4:2 war dann nur die Draufgabe. Der Auftritt war so gut, wie wir tabellarisch dastehen - grundsolide."

Jesse Marsch (Salzburg-Trainer): "Es war kein einfaches Spiel. Der Platz war sicher nicht ideal, beide Mannschaften haben viel gekämpft. In der letzten Phase des Spiels haben wir unsere Mentalität gezeigt. Es war ein wichtiger Sieg für uns. Ich finde, dass die erste Runde (Grunddurchgang/Anm.) wichtig ist, aber mit der Punkteteilung ist die Meisterrunde das Wichtigste. Es ist schön, dass wir in der Tabelle vorne sind. Das ist besser als Zweiter. Aber zum Schluss ist es Spiel für Spiel. In der Meisterrunde kämpfen wir dann um alles."