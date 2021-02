Fußball: Meinungen nach Ligaspiel WSG Tirol - St. Pölten (0:1)

Stimmen nach WSG Tirol - SKN St. Pölten:

Thomas Silberberger (WSG-Tirol-Trainer): "Es war das erwartet schwere Spiel, St. Pölten hat die Räume und das Zentrum gut dicht gemacht. Ich trauere ein bisschen den zwei Topsitzern in der ersten Halbzeit nach, wenn wir in Führung gehen, dann gehen wir vielleicht als Sieger vom Platz. Dann war es so ein Spiel, das durch eine Standardsituation entschieden wird. Im Endeffekt bin ich nicht großartig sauer, enttäuscht aber schon, weil wir nicht als Mannschaft aufgetreten sind. Der individuelle Gedanken, der Ego-Gedanke war bei den Spielern wesentlich höher. Einige wollten mit dem Kopf durch die Wand, so sind wir nicht als Team aufgetreten und haben St. Pölten stark gemacht. Jeder hat ein bisschen was beigetragen, aber keiner viel, dann kommt so eine Leistung raus. Wir haben die Tabellensituation unnötig scharf gemacht."

Robert Ibertsberger (St.-Pölten-Trainer): "Für uns war es extrem wichtig, mit einem Dreier nach Hause zu fahren. Das sieglose Gefühl wollten wir unbedingt abschütteln. Wenn es fußballerisch nicht so läuft, sind andere Sachen wichtig. Es war viel Kampf und Leidenschaft dabei von unserer Seite, damit wir gewinnen konnten. Für uns war auch wichtig, dass wir einmal das 1:0 zu machen, damit wir nicht immer einem Rückstand hinterherlaufen. Kompliment an die Mannschaft, sie hat es dann richtig gut rübergebracht."