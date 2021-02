Fußball: Meinungen nach Ried - St. Pölten (1:1)

Meinungen nach Ried - St. Pölten (1:1):

Miron Muslic (Trainer Ried): "Ich ärgere mich über den Gegentreffer, er wäre einfach zu verteidigen gewesen. Es war ein grober individueller Patzer, Lercher hat den Ball falsch eingeschätzt und nicht gesehen, dass ein Gegner in seinem Rücken steht. Die 83 Minuten davor waren so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir haben aggressiv gespielt, mit großer Intensität, haben versucht, über Ballgewinn und Umschalten unser Spiel zu machen. Bis auf den einen Blackout haben wir das geschafft. In der ersten Halbzeit haben wir ein richtig tolles Spiel gemacht und verdient 1:0 geführt. In der zweiten Halbzeit haben wir der Intensität Tribut gezollt, das ist normal, aber das Tor muss man trotzdem nicht bekommen. Wir schaffen es leider nicht, konstant mit elf Mann hundertprozentig auf dem Platz zu stehen, wir haben leider immer wieder ein bis zwei Totalausfälle."

Robert Ibertsberger (Trainer St. Pölten): "Aufgrund der zwei verschiedenen Halbzeiten ist es ein gerechtes Unentschieden. Ich bin trotzdem nicht ganz zufrieden, weil mehr drin war. Wir sind gut gestartet, haben uns dann den Schneid abkaufen lassen, auch durch die Gangart der Rieder, die aber immer noch im fairen Bereich war. Wir hatten im Spiel mit dem Ball Unsicherheiten, das war in der zweiten Halbzeit besser. Grundsätzlich bin ich aber etwas enttäuscht, dass wir nicht mehr von unserer Leistungsfähigkeit abgeliefert haben."