Fußball: Meinungen zu Admira - LASK (1:2)

Meinungen zu Admira - LASK (1:2):

Damir Buric (Admira-Trainer): "Es war ein interessantes Spiel, was Tempo, Zweikämpfe und Intensität betrifft. In der ersten Hälfte haben wir dem LASK Paroli geboten. Wir sind hoch angelaufen und haben auch unsere Chancen gehabt, aber leider ein einfaches, billiges Tor bekommen. Gegen eine Topmannschaft haben wir wenig zugelassen, aber leider unsere Chancen nicht genutzt. Die Leistung können wir für die nächsten Partien mitnehmen. Das zweite Tor war für mich eines, das nicht zu geben gewesen wäre. Der Pass war für Eggestein gedacht, der ist mit dem Ball mitgelaufen und hat erst im letzten Moment zurückgezogen. Er war eindeutig aktiv zum Ball, zudem wurde die Fahne gehoben."

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): "Es war ein sehr schwieriges Spiel für uns. Vor allem in der ersten Hälfte sind wir nicht richtig ins Spiel gekommen, als die Admira lange Bälle gespielt hat und auch bei den zweiten Bällen gut dabei war. Wir haben zu wenig Lösungen nach vorne gefunden. In der zweiten Hälfte waren wir viel aktiver, hatten sehr gute Ball- und Spielkontrolle. Die Admira ist im zweiten Durchgang nur einmal gefährlich vor unser Tor gekommen. Damit war es am Ende ein verdienter Sieg. Unser zweites Tor war zumindest dubios."