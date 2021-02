Fußball: Meinungen zum Cup-Spiel Salzburg - Austria (2:0)

Stimmen zum Cup-Spiel Salzburg - Austria (2:0):

Jesse Marsch (Salzburg-Trainer): "Ich bin zufrieden mit der Mannschaftsleistung. Wir haben wieder zu null gespielt. Das ist ein großes Thema für uns, jetzt haben wir es vier Spiele in Folge geschafft. Die Mentalität für das Laufen und Kämpfen war wieder hoch."

Peter Stöger (Austria-Trainer): "Im Großen und Ganzen bin ich einverstanden mit dem, was meine Mannschaft gezeigt hat. Es war ordentlich, ich habe eine Mannschaft gesehen, die sich nie aufgegeben hat. Wir haben unglücklich vor der Halbzeit das Tor bekommen. Bei einem Rückstand ist es nun mal in Salzburg sehr schwierig. Meine Mannschaft hat aber nie aufgegeben. Mit ein bisschen Glück hätten wir sogar den Ausgleich machen können. Aber die Salzburger haben heute über 90 Minuten gezeigt, dass sie zurecht die mit Abstand beste Mannschaft in Österreich sind."